"Предполагаю, Леонид Арнольдович сделал это заявление на эмоциях, его можно понять.
Я не могу даже представить РПЛ без "Спартака" – это важная команда для нашего футбола. Уверен, все вопросы можно будет решить конструктивно", - цитирует Прядкина ТАСС.
В матче против "Сочи" "Спартак" получил в свои ворота два пенальти. Ошибку при назначении второго 11-метрового признал глава судейского департамента РФС Виктор Кашшаи, арбитр встречи Василий Казарцев был отстранен от работы.
Также разбирательство будет проведено в отношении его видеоассистента Алексея Еськова, не подсказавшего главному судье об ошибке.
Прядкин: не могу даже представить РПЛ без "Спартака"
Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин прокомментировал заявление владельца "Спартака" Леонида Федуна о снятии команды с чемпионата из-за судейских ошибок.
Фото: Антон Сергиенко / Sportbox.ru
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