Как сообщается, 28-летний футболист подпишет контракт на три года, а его зарплата с 800 тысяч рублей в месяц в "Тамбове" увеличится до 1,5 миллиона.
По информации, контракт будет подписан завтра, 1 октября.
В текущем сезоне футболист не отметился результативными действиями в девяти матчах РПЛ. Всего в 40 матчах за "Тамбов" Обухов забил 12 голов и отдал четыре голевые передачи.
Источник: Metaratings.
Источник: Обухов подпишет контракт с "Ростовом" на три года
Нападающий "Тамбова" Владимир Обухов в ближайшее время станет игроком "Ростова".
Фото: ФК "Тамбов"
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