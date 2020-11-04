Предыдущий клуб игрока — брестское "Динамо" не согласовывал переход, поэтому футболиста не могли заявить на Тинькофф Российскую Премьер-лигу.
"Ростов" обратился в ФИФА, где клуб получил разрешение на временную регистрацию футболиста в чемпионата России.
О подписании футболиста клуб объявил до окончания трансферного окна (17 октября).
Источник: РБ-Спорт.
Источник: ФИФА разрешила "Ростову" заявить футболиста в РПЛ вне трансферного окна
Защитник Александр Павловец заявлен "Ростовом" на чемпионат России.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!