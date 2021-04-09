"В протоколе главного арбитра матча указано, что в подтрибунном помещении по окончании игры произошла словесная перепалка между представителями команд. Аналогичная запись есть и в рапорте комиссара. Кроме того, комиссар предоставил видеозапись, которая подтверждает факт перепалки. Рядом с этими событиями находился ассистент судьи матча, его рапорт запрошен КДК РФС", - приводит слова Григорьянца ТАСС.
Ранее стало известно, что после окончания матча 1/4 финала Кубка России "Арсенал" - ЦСКА в подтрибунном помещении Центрального стадиона произошёл конфликт между футболистами тульской команды и тренерами "армейцев". Сообщалось, что игроки "канониров" Гиа Григалава и Гурам Аджоев набросились на сотрудников тренерского штаба московского клуба. Футболисты грозились им "проломить головы".
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В РФС подтвердили факт перепалки после матча "Арсенал" - ЦСКА. Есть видеозапись
Глава КДК РФС Артур Григорьянц подтвердил факт перепалки после четвертьфинального матча Кубка России между тульским "Арсеналом" и ЦСКА (1:2).
Фото: РФС
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