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Габулов: лимит необходимо смягчить, а в перспективе вовсе отменить

Экс-голкипер сборной России Владимир Габулов высказался за смягчение лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.
"Лимит необходимо смягчить, а в перспективе вовсе отменить. Но, конечно, должен быть некий переходный период, чтобы РПЛ не стала засильем средних и слабых иностранцев. В противном случае они просто будут занимать места наших ребят.

С другой стороны, с отменой всех ограничений конкуренция возрастет и российские футболисты будут попадать в основу исключительно за счет уровня мастерства", - приводит слова Габулова RT.

Напомним, в настоящее время в РПЛ действует лимит на легионеров "8+17" - в заявке клуба на сезон может быть не более восьми иностранных футболистов, однако их количество на поле не ограничено.

Габулов завершил профессиональную карьеру в 2018 году. Он известен по выступлениям за такие клубы как московское "Динамо", ЦСКА, "Анжи", "Брюгге" и другие. За свою карьеру вратарь провел 300 матчей в Российской Премьер-Лиге. Также на его счету 10 игр в составе национальной сборной России.

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Теги: Габулов
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