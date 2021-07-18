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Мацуев: при Витории мы видим совершенно другой "Спартак". Эта команда может забрать чемпионство у "Зенита"

Народный артист России, болельщик "Спартака" Денис Мацуев высказался о шансах "красно-белых" на чемпионство в сезоне-2021/22.
Фото: архив Дениса Мацуева
Мацуев выразил надежду на то, что "Спартак" сможет побороться с "Зенитом" за титул чемпиона России. По его словам, под руководством нового тренера Руя Витории "красно-белые" способны стать победителями РПЛ.

"Конечно, "Зенит" будет одним из фаворитов на титул. Очень надеюсь, что "Спартак" в юбилейный год даст бой команде Семака. Руй Витория полностью поменял схему, теперь мы видим совершенно другой "Спартак", который, на мой взгляд, может забрать чемпионство у "Зенита", - заявил Мацуев.

Источник: Спорт-Экспресс

Пианист Мацуев считает, что если сборную России возглавит иностранец, им должен стать Тедеско

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Теги: Мацуев Спартак Зенит
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