Глебов ответил на вопрос о фактическом главном тренере "Ростова"

Опорный полузащитник и капитан "Ростова" Данил Глебов рассказал о вкладе Виталия Кафанова и Заурбека Тедеева в работу тренерского штаба желто-синих.

Фото: ФК "Ростов"





После ухода Юрия Семина с поста главного тренера "Ростова" команду в качестве исполняющего обязанности возглавил наставник молодежной команды Заурбек Тедеев. Под его руководством желто-синие провели 4 матча, в которых потерпели 2 поражения (от "Ахмата" 1:2 и "Сочи" 2:3) и одержали 2 победы (над " - Участвует ли Виталий Кафанов в тренировочном процессе или по-прежнему основную работу выполняет Тедеев? Я бы сказал, сейчас в "Ростове" сложилось тренерское трио Кафанов - Тедеев - Осинов. На теориях у каждого есть слово, у них идет процесс общения, вместе разбирают матчи - это круто! - передает слова Глебова Sport24 После ухода Юрия Семина с поста главного тренера "Ростова" команду в качестве исполняющего обязанности возглавил наставник молодежной команды Заурбек Тедеев. Под его руководством желто-синие провели 4 матча, в которых потерпели 2 поражения (от "Ахмата" 1:2 и "Сочи" 2:3) и одержали 2 победы (над " Локомотивом " 2:1 и "Арсеналом" 4:0). 26 октября главным тренером "Ростова" был назначен прежний старший тренер Виталий Кафанов, специализирующийся на работе с вратарями, у которого имеется лицензия Pro. Тедеев, у которого такой лицензии пока нет, продолжил работу в тренерском штабе ростовчан.