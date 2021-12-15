Дюков отметил, что РПЛ нужно реализовать решение властей о введении Fan ID. Задача этого проекта заключается в создании комфортной среды для болельщиков, заявил президент РФС.
"Что касается Fan ID, я много об этом говорил. Решение было принято правительством почти три года назад. Лиге и клубам решение надо реализовать. <...> Задача - создать доступную и комфортную среду болельщикам. Нет никаких попыток усилить давление прежде всего на фанатскую среду", - заявил Дюков.
Источник: Чемпионат
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Дюков - о Fan ID: нет никаких попыток усилить давление на фанатскую среду
Президент РФС Александр Дюков высказался о потенциальном введении паспорта болельщика (Fan ID) в чемпионате России.
Фото: РБК