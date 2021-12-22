Сергеев заявил, что не знает об интересе со стороны "Локо".
"Я в отпуске пока, ничего не знаю", - сказал футболист.
Напомним, ранее сообщалось, что "Локомотив" рассматривает возможность трансфера Сергеева. Указывалось, что московский клуб уже связывался с "Крыльями", чтобы узнать об условиях потенциального перехода игрока.
Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Сергеев поучаствовал в 18 матчах, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.
Источник: Матч ТВ
Источник: "Локомотив" связывался с "Крыльями" по нападающему Сергееву
Сергеев прокомментировал сообщения об интересе со стороны "Локомотива"
Форвард "Крыльев Советов" Иван Сергеев прокомментировал данные о том, что им интересуется "Локомотив".
Фото: "Крылья Советов"