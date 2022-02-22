По сведениям источника, зимой представители "Гранады" и Оздоева обсуждали возможный трансфер, но в итоге сторонам не удалось договориться по условиям личного контракта полузащитника.
Напомним, контракт Оздоева с "Зенитом" истекает летом этого года, что дает ему право сейчас вести переговоры с другими клубами. Оздоев выступает за "Зенит" с 2018-го года. В этом сезоне на счету Оздоева шесть матчей, в которых он забил один гол.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего полузащитника в 4 млн евро. Ранее он выступал за "Рубин", "Ахмат" и "Локомотив".
Источник: "Metaratings"
Источник: Оздоев зимой мог перейти в испанскую "Гранаду"
Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев в зимнее трансферное окно мог перебраться в испанскую Ла Лигу.
Фото: ФК "Зенит"