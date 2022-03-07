По сведениям источника, 30-летний футболист ведёт переговоры с донской командой о досрочном прекращении сотрудничества в связи с семейными обстоятельствами.
Баштуш выступает за "Ростов" на правах аренды до конца сезона. Права на футболиста принадлежат "Аль-Айну", но у российской команды есть право выкупа защитника.
Источник: РБ Спорт
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Источник: Баштуш хочет разорвать контракт с "Ростовом"
Защитник "Ростова" Баштуш планирует разорвать контракт с командой.
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