— Видно, что он очень эмоциональный тренер. Чем-то похож на Карреру, который привел "Спартак" к чемпионству. Новый специалист тоже не терпит безразличия на поле, — приводит слова Ловчева RT.
Итальянский специалист Паоло Ваноли возглавил "Спартак" в декабре 2021 года, заняв вакантное место после ухода Руя Витории. Под его руководством красно-белые в последнем туре чемпионата России обыграли "Динамо" (2:0).
Массимо Каррера тренировал "Спартак" с июля 2016 по октябрь 2018 года, приведя команду к победам в чемпионате и Суперкубке России.
Ловчев назвал главную схожесть Ваноли и Карреры
Футбольный эксперт Евгений Ловчев сравнил нынешнего главного тренера "Спартака" Паоло Ваноли с бывшим наставником красно-белых Массимо Каррерой.
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