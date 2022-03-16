— Очень положительно отношусь к инициативе перехода на весну-осень. Мы неплохо выступали, когда уже играли в таком формате. Буду поддерживать всё это! Как совмещать с чемпионатами мира, Европы и другими турнирами? Раньше же совмещали, — приводит слова Канчельскиса "Чемпионат".
Российская Премьер-Лига перешла на систему "осень-весна" в сезоне-2011/12. Ранее все профессиональные футбольные лиги страны выступали по схеме "весна-осень".
Также рассматривается возможность увеличения числа участников чемпионата России с 16 до 18 команд.
"Нужно понимать, целесообразно или не целесообразно". Колосков высказался о предстоящем сборе сборной России
Канчельскис выступил за переход РПЛ на "весну-осень"
Бывший российский футболист Андрей Канчельскис высказался о возможном возвращении РПЛ к системе "весна-осень".
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