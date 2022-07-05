"Клуб занимается централизованным оформлением карты болельщика для игроков и сотрудников. Мы обязаны это делать, иначе не сможем играть", - приводит слова Зеленова РИА Новости.
Напомним, вчера, 4 июля, в России стартовал процесс оформления Fan ID. Как сообщали журналисты и болельщики, система оформления паспорта болельщика на портале Госуслуг дала сбой в первый же день своей работы. Все заявки на получение Fan ID отклонялись.
С начала сезона-2022/23 Fan ID будет обязателен для посещения матчей РПЛ на "Екатеринбург Арене", стадионе "Нижний Новгород", "Ростов Арене", "Солидарность Самара Арене" и стадионе "Фишт".
"Спартак" в 1-м туре РПЛ в гостях сыграет с "Ахматом". Первый домашний матч красно-белые проведут в 3-м туре против "Оренбурга".
"Спартак" занимается оформлением Fan ID для игроков и сотрудников
Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов заявил, что московский клуб занимается оформлением карт болельщика для игроков и сотрудников команды.
Фото: ФК "Спартак"