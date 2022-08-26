По данным источника, россиянин еще не успел получить британскую визу, чтобы иметь возможность поехать в Англию. Кроме того, он еще должен пройти медосмотр, который скорее всего пройдет в Европе.
Напомним, ранее сообщалось, что Захарян близок к переходу в "Челси". Лондонский клуб готов активировать опцию выкупа за полузащитника "Динамо", которая составляет 15 млн евро.
Сегодня "Динамо" вылетело на матч 7-го тура РПЛ против "Пари НН", которая пройдет в субботу, 27 августа. Захарян вместе с остальными партнерами отправился на этот матч.
Источник: "СЭ"
СМИ: Захарян должен получить британскую визу и пройти медосмотр для трансфера в "Челси"
Полузащитнику "Динамо" Арсену Захаряну осталось завершить несколько процедур перед завершением трансфера в "Челси".
Фото: ФК "Динамо"