"Со мной никто не связывался. Я работаю, я – тренер "Крыльев Советов", меня в команде всё устраивает", - цитирует Осинькина Metaratings.
Сегодня "Локомотив" объявил, что Комппер покидает тренерский штаб Йозефа Циннбауэра. Принятое решение объяснялось неудовлетворительными результатами команды – в 9-ти матчах нынешнего сезона "железнодорожники" одержали победу лишь дважды.
В СМИ появилась информация, что пост главного тренера "Локомотива" может занять Осинькин, сообщалось, что руководство москвичей также рассматривает кандидатуру экс-наставника "Химок" Сергея Юрана.
Осинькин отреагировал на слухи о возможности возглавить "Локомотив". Клуб объявил об уходе Комппера
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин высказался о возможности возглавить "Локомотив" после ухода Марвина Комппера.
Фото: ПФК "Крылья Советов"