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Головин – о Кейта Бальде: если наберёт форму, станет ключевым игроком "Спартака" и одним из лучших в РПЛ

Полузащитник "Монако" Александр Головин прокомментировал переход своего бывшего одноклубника Кейта Бальде в "Спартак".
Фото: Getty Images
– Это очень сильный футболист, но он последние месяцы был без команды и не играл несколько месяцев. Ты в любом случае растеряешь форму, как бы ни тренировался. Не нужно ждать, что он сейчас сразу выйдет и заиграет. Но через какое-то время он наберет форму – и, если это произойдет, то станет одним из ключевых игроков "Спартака" и одним из лучших в РПЛ. Он очень скоростной и притягивает к себе моменты. Из-за травм не так много при мне играл, но, когда выходил, у него всегда были шансы. Есть у человека чутье, как их находить, – приводит слова Головина "СЭ".

Бальде Кейта перешёл в "Спартак" в качестве свободного агента, контракт с ним рассчитан до лета 2025 года. Сенегальский игрок до этого выступал в чемпионатах Италии и Франции. Последним его клубом был итальянский "Кальяри". С Александром Головиным сенегалец пересекался во французском "Монако", куда он перешёл из римского "Лацио" летом 2017 года. У Бальде Кейта в сумме 44 игры за "Монако", 12 голов и 8 результативных передач. Кейта уже дебютировал за "Спартак" в матче восьмого тура РПЛ против "Зенита", в следующем туре красно-белые сыграют на выезде с "Ростовом". Александр Головин перешёл в "Монако" летом 2018 года из московского ЦСКА, сразу после Чемпионата мира по футболу, который проходил в России.


Бальде Кейта Головин Спартак Монако
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