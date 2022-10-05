– Я спокойно воспринимаю оценки со стороны. Знаю, что не всегда для футболистов хороший. Возможно, иногда требую с них не в той форме, к которой они привыкли. Хотя с тем же Глушенковым у меня замечательные отношения. Я и в "Ахмат" его приглашал. Но Макс решил остаться в "Крыльях", – приводит слова Талалаева "СЭ".
Андрей Викторович Талалаев и Максим Глушенков работали вместе в "Крыльях Советов" в сезоне-2019/20. Талалаев возглавлял самарский клуб на протяжении короткого времени – в период с 29 июня 2020 года по 26 июля 2020 года. После этого команду возглавил Игорь Витальевич Осинькин, который и сейчас тренирует "Крылья Советов". Последний клуб Талалаева – "Ахмат", из которого он был уволен в сентябре 2022 года.
Талалаев – о словах Глушенкова: отношусь спокойно и знаю, что не всегда для футболистов хороший
Российский тренер Андрей Талалаев отреагировал на слова футболиста "Крыльев Советов" Максима Глушенкова, который назвал его самым жестким тренером в своей карьере.
Фото: РПЛ