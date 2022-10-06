— У Славиши состоялась встреча с руководством "Динамо". Ему заявили, что не собираются его увольнять, что у него есть кредит доверия и нужно спокойно работать, исправлять ситуацию. Однако он сам понимает, что еще несколько неудачных результатов и отставки избежать не удастся, – рассказал "РБ Спорт" источник из окружения Йокановича.
"Динамо" не набирает очков в трех турах подряд. Подопечные Славиши Йокановича, который был назначен главным тренером летом 2022 года, уступили в играх Российской премьер-лиги против "Сочи" (1:2), "Зенитом" (0:2) и "Ахматом" (1:2). "Динамо" занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков в 11 встречах. По итогам предыдущего сезона и под руководством Сандро Шварца "Динамо" было третьим. Ближайший свой матч подопечные Йокановича проведут 8 октября, в субботу, против ЦСКА.
"РБ Спорт": У Йокановича состоялась встреча с руководством "Динамо", которые выразили ему доверие
Состоялась встреча руководства "Динамо" с главным тренером Славишей Йокановичем, по ходу которой сербу было объявлено о кредите доверия.
Фото: ФК "Динамо"