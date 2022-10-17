– Марвин покинул Россию на короткий период времени, чтобы решить некоторые дела в Германии, но он вернется в Россию. На какой срок? Не могу отвечать на вопросы про его контракт. До тех пор пока не придем к соглашению с "Локомотивом", мы условились не обсуждать это, – цитирует Арманда Дурна "РБ Спорт".
Напомним, что 8 октября 2022 года московский "Локомотив" объявил об уходе из клуба спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра, в чьем штабе как раз и находится Марвин Комппер. Случилось это после поражений от "Урала" (2:4) и "Сочи" (0:4). Сейчас командой руководит тренер "Казанки" Андрей Федоров. Недавно "Локомотив" назначил его помощниками Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина, которые ранее играли за клуб, а затем входили в тренерский штаб. По итогам тринадцати сыгранных туров "Локомотив" занимает тринадцатое место в турнирной таблице РПЛ и располагается в зоне стыковых матчей.
Марвин Комппер временно уехал из России, но остается на зарплате в "Локомотиве"
Агент Марвина Комппера Арманд Дурн сообщил, что немецкий тренер в ближайшее время вернется из Германии, чтобы продолжать выполнять обязанности по контракту с "Локомотивом".
Фото: ФК "Локомотив"