"В раздевалке Фернандесу немного тяжело что-то объяснять, потому что английский он знает ограниченно. Все в команде сказали Фернандесу и Маричалю: "Выучите для начала хотя бы 15 слов на английском". В игре достаточно базовых слов: лево, право, выше", - цитирует Лещука "Чемпионат".
Маричаль и Фернандес перешли в "Динамо" в минувшее трансферное окно. Уругвайский центральный защитник провел в составе бело-голубых 5 матчей Российской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями. 22-летний парагваец принял участие в 9-ти встречах чемпионата, в которых записал себе в актив 2 гола.
Лещук: Фернандесу тяжело что-то объяснять – попросили его выучить 15 слов на английском
Вратарь "Динамо" Игорь Лещук высказался о коммуникации с защитниками Роберто Фернандесом и Николасом Маричалем.
Фото: РИА Новости