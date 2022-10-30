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Зарема Салихова: "Спартак" после прихода Абаскаля стал единым организмом

Супруга бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова оценила работу Гильермо Абаскаля по итогам первого круга РПЛ.
Фото: Чемпионат.com
– Было очень много негатива после назначения Абаскаля. Высказались практически все: от ветеранов до блогеров. А "Спартак" становился единым организмом – и мы сейчас видим результат, – цитирует Салихову "СЭ".

Гильермо Абаскаль был назначен главным тренером московского "Спартака" летом 2022 года. До этого красно-белых возглавлял итальянский специалист Паоло Ваноли, с которым команда закончила предыдущий сезон РПЛ во второй части турнирной таблицы, но стала обладателем Кубка России. В текущем сезоне "Спартак" по итогам пятнадцати сыгранных туров и первого круга занимает второе место, отставая от "Зенита" на семь очков. В группе Кубка России красно-белые идут первыми.


Салихова Абаскаль Спартак
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