– Мальчик талантливый, по манере игры напоминает Шиманьского. Тоже здорово видит поле, техничный, мяч прямо приклеен к ноге. При этом на него не смотрит, голова всегда вверху. Может и длинную передачу вырезать, и сыграть накоротке. Смело идет в обводку. Плюс цепкий, неуступчивый. При потере мяча тут же вступает в отбор. Единственное, чего пока не хватает – атлетизма. Нужно мышцами обрасти. И тогда получим футболиста очень высокого уровня, – цитирует Орещука "СЭ".
Даниил Пруцев перешел в московский "Спартак" в январе 2022 года из самарских "Крыльев Советов". До Самары Даниил выступал за "Сочи" и "Чертаново". Контракт Пруцева с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне Даниил Пруцев принял участие в восемнадцати матчах за московский футбольный клуб "Спартак", проведя на поле в сумме 975 минут. Забитыми мячами в этом сезоне Даниил еще не отличался, но отдал три результативные передачи, все в рамках Российской премьер-лиги. В предыдущем туре "Спартак" дома обыграл "Торпедо" со счетом 1:0, в следующем туре на выезде встретится с "Сочи", в котором Даниил провел почти целый сезон, но на поле появлялся нечасто.
Орещук: Пруцев по манере игры напоминает Шиманьского. Талантливый мальчик
Бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук оценил игру полузащитника "Спартака" Даниила Пруцева.
Фото: "СЭ"