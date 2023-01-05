- Я не знаю такого тренера. Откуда он? Не знаю, в каком клубе он работал. Первый раз слышу такое имя, - приводит слова Газзаева "Спорт день за днем".
Вчера "Краснодар" объявил, что команду возглавит специалист из Сербии 45-летний Владимир Ивич, который в этом сезоне работал с тель-авивским "Маккаби". С израильской командой серб дважды побеждал в национальном чемпионате. Также Владимир тренировал греческий "ПАОК" и английский "Уотфорд". С греческим клубом Ивич выигрывал национальный кубок в сезоне 2016/2017.
"Краснодар" ушел на зимний перерыв, расположившись на 8 строчке. Быки за 17 туров набрали 17 баллов. Команду возглавлял россиянин Александр Сторожук, по итогам первой половины сезона руководством клуба было принято решение перевести специалиста в "Краснодар-2".
Газзаев – о назначении Ивича в "Краснодар": я не знаю такого тренера. Откуда он?
Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на назначение Владимира Ивича на пост главного тренера "Краснодара".
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