- Карпин — лучший российский тренер? Он сейчас тренер сборной, я очень за него рад. В России он однозначно легенда. Хорошо, что сборной руководит человек, который играл на высоком уровне, - приводит мнение Пареха Sport24.
39-летний бывший центральный защитник из Аргентины, завершивший карьеру в 2020 году, Николас Пареха защищал цвета "Спартака" с 2010 по 2014 года. За этот период футболист также отправлялся в аренду в "Севилью". В общей сложности аргентинец провел в РПЛ 47 игры. В активе Николаса 3 гола и 1 ассист. Российский специалист Валерий Карпин руководил "Спартаком" в период с 2009 по май 2012 и с ноября 20212 по 2014 годы. В 2009 и 2012 году столичный коллектив смог завоевать серебряные медали российского первенства. Сейчас экс-игрок сборной России трудится наставником "Ростова" и сборной России, которую сумел вывести в стыковые матчи к ЧМ-2022 в Катаре.
Пареха: Карпин – легенда в России. Хорошо, что сборной руководит человек, который играл на высоком уровне
Экс-игрок "Спартака" Николас Пареха высказался по поводу своего бывшего главного тренера Валерия Карпина.
Фото: ФК "Ростов"