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Черчесов – о Дзюбе в "Ференцвароше": запросы Артема не совпадали с нашими финансовыми возможностями

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Наставник "Ференцвароша" Станислав Черчесов рассказал о том, почему венгерский клуб не стал приглашать Артема Дзюбу в свою команду.
Фото: "Чемпионат"
- Наш спортивный директор Тамаш Хайнал тоже меня об этом спрашивал! Но он хитрец: знает же, какие у нашего клуба финансовые возможности. Они точно не совпадают с запросами Артема, которому я искренне желаю удачи в "Локомотиве", - приводит комментарий Черчесова "СЭ".

В ноябре 2022 года российский центрфорвард, которому в августе исполнилось 34 года, Артем Дзюба остался без команды, так как расторг контракт с клубом турецкой Суперлиги "Аданой Демирспор". За турков россиянин провел всего 5 встреч, в которых сумел отметиться 1 забитым мячом. До середины февраля лучший бомбардир с истории РПЛ вел переговоры с различными клубами, в частности с "Торпедо", "Сивасспором" и "Пари НН". Но в итоге Дзюба понадобился "Локомотиву", который подписал контракт с экс-зенитовцев до конца текущего сезона. По данным СМИ, оклад Дзюбы в столичном коллективе составит около 4 млн рублей в месяц.


Дзюба Локомотив Ференцварош Черчесов
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