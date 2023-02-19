Черчесов – о Дзюбе в "Ференцвароше": запросы Артема не совпадали с нашими финансовыми возможностями

Наставник "Ференцвароша" Станислав Черчесов рассказал о том, почему венгерский клуб не стал приглашать Артема Дзюбу в свою команду.

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В ноябре 2022 года российский центрфорвард, которому в августе исполнилось 34 года, Артем - Наш спортивный директор Тамаш Хайнал тоже меня об этом спрашивал! Но он хитрец: знает же, какие у нашего клуба финансовые возможности. Они точно не совпадают с запросами Артема, которому я искренне желаю удачи в "Локомотиве", - приводит комментарий Черчесова "СЭ" В ноябре 2022 года российский центрфорвард, которому в августе исполнилось 34 года, Артем Дзюба остался без команды, так как расторг контракт с клубом турецкой Суперлиги "Аданой Демирспор". За турков россиянин провел всего 5 встреч, в которых сумел отметиться 1 забитым мячом. До середины февраля лучший бомбардир с истории РПЛ вел переговоры с различными клубами, в частности с " Торпедо ", "Сивасспором" и "Пари НН". Но в итоге Дзюба понадобился " Локомотиву ", который подписал контракт с экс-зенитовцев до конца текущего сезона. По данным СМИ, оклад Дзюбы в столичном коллективе составит около 4 млн рублей в месяц.