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Дюрица - о Дзюбе: он присоединился к "Локомотиву" в нужное время. Дзюба - топ-нападающий, голевая машина

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Экс-защитник московского "Локомотива" Ян Дюрица высоко оценил форварда "железнодорожников" Артема Дзюбу.
Фото: РИА Новости
"Дзюба присоединился к "Локомотиву" в нужное время. Команде необходимы голы, чтобы исправлять тяжелую ситуацию, в которую они себя загнали. В этом плане Артем - то, что нужно. Дзюба - топ-нападающий, голевая машина. Он принесет пользу "Локомотиву". Голевое чутье и опыт Артема помогут клубу исправить ситуацию в турнирной таблице. Да и сам Дзюба очень мотивирован доказать всем, что его рано списали со счетов", - цитирует Дюрицу "РБ Спорт".

34-летний нападающий Артем Дзюба провел свой первый официальный матч за "Локомотив" в кубковом матче против "Спартака" (0:1) и получил приз лучшего игрока встречи.

Дзюба перешел в "Локомотив" в феврале этого года, подписав контракт до конца текущего сезона. "Локомотив" по итогам осенней части чемпионата России занимает 14 место, находясь в зоне стыковых матчей. В активе "железнодорожников" 13 набранных очков в 17 матчах, их отрыв от идущих в зоне прямого вылета в Первую лигу подмосковных "Химок" составляет 1 балл. Свой первый весенний матч в рамках РПЛ "железнодорожники" проведут 4 марта на выезде против "Ростова" в 18 туре.


Дзюба Локомотив Дюрица Спартак Кубок России
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