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Агент Тюкавина: любой футболист продается. Но ко мне из "Зенита" никто не обращался

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Агент форварда "Динамо" Константина Тюкавина Алексей Сафонов высказался по поводу возможного перехода игрока в "Зенит".
Фото: ФК "Динамо"
- Любой футболист продается. Мы сейчас выполняем свои обязательства перед "Динамо", а клуб выполняет перед нами. Гафин сказал, что если "Зенит" принесет мешок денег за Тюкавина, то будут общаться. Ко мне из "Зенита" никто не приходил и не говорил: "Мы платим столько, контракт, мы договоримся с "Динамо"", - приводит комментарий Сафонова "Матч ТВ".

Центрфорвард "Динамо" Константин Тюкавин в этом сезоне сыграл в бело-голубой футболке 33 поединка. В них россиянин сумел забить 9 голов. Также к своим забитым мячам воспитанник москвичей приплюсовал еще 6 голевых пасов. Константин тратит на гол в среднем 173 минуты игрового времени. Его контракт с родным клубом рассчитан до июня 2024 года. В июне Тюкавин отпразднует свое 21-летие. Недавно в СМИ появилась информация, что "Зенит" из Санкт-Петербурга хочет видеть Константина на острие своих атак. В данный момент форвардами петербуржцев являются россиянин Иван Сергеев и колумбиец Матео Кассьерра. В национальном первенстве "Динамо" располагается на 7-й строчке. Конкурентом Тюкавина является Федор Смолов. "Зенит" же уверенно движется у своему очередному чемпионству.


Тюкавин Зенит Динамо
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