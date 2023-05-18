- Главная мотивация — это матч первого круга с "Зенитом", как мы с ними сыграли со счетом 0:8. Так что у нас есть должок для "Зенита". Второе — наши болельщики. И перед самим собой каждый из футболистов должен быть честен, должен выкладываться на максимум, - приводит комментарий Полуяхтова "Матч ТВ".
"Оренбург" в сентябре гостил в Санкт-Петербурге, где встречался с местным "Зенитом". По итогам 90 минут на табло "Газпром Арены" горели 0:8 в пользу хозяев. Для обеих команд этот результат стал рекордным. Южноуральцы потерпели самое крупное поражение в РПЛ, а петербуржцы одержали самую крупную победу. Уже в первой половине чемпион России отправил в ворота оренбуржцев 5 безответных мячей. Точными ударами отметились Вендел (дубль), Сергеев, Кузяев и Малком. Во вторые 45 минут "Зенит" еще трижды поразил ворота своего соперника. Хет-трик оформил Вендел, второй гол забил Малком. Еще один мяч "Оренбург" отправил в собственные ворота.
Игрок "Оренбурга" Полуяхтов – об игре с "Зенитом": главная мотивация – 0:8 в первом круге
Российский футболист "Оренбурга" Владимир Полуяхтов поделился ожиданиями от поединка 28-го тура РПЛ против "Зенита".
Фото:NurPhoto / Gettyimages.ru