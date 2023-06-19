– Если приговор на самом деле вступит в силу, будет очень интересно, сможет и захочет ли "Спартак" сберечь и оставить у себя игрока.
Или все же отдаст на растерзание голландской полиции, – написал Быстров в своем Telegram-канале.
19 июня суд Амстердама вынес решение приговорить нападающего московского "Спартака" Квинси Промеса к полутора годам лишения свободы. Причиной послужило уголовное дело о нападении на двоюродного брата, которое 31-летний голландец совершил еще в 2020 году.
Промес нанес кузену ножевое ранение в ногу. При этом спартаковец был оправдан по статье "покушение на убийство". Отметим, что на форварда красно-белых заведено еще одно уголовное дело о контрабанде крупной партии кокаина.
В минувшем сезоне Промес забил 20 голов в составе "Спартака" и занял 2-е место в рейтинге бомбардиров Российской Премьер-Лиги. Контракт между сторонами рассчитан еще на сезон – до конца июня 2024 года.
Быстров: интересно, захочет ли "Спартак" сберечь и оставить у себя игрока или отдаст на растерзание голландской полиции
Бывший полузащитник "Спартака" Владимир Быстров отреагировал на обвинительный приговор суда Амстердама в отношении нападающего красно-белых Квинси Промеса.
Фото: "Матч ТВ"