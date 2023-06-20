- Не считаю, что там радужные перспективы. Есть хорошая весна, но кто сказал, что то же самое будет и осенью? Это команда первой пятерки, но не жду конкуренции с "Зенитом". "Зенит" в очном матче закрыл Дзюбу - и нет атаки. В обороне "Локомотива" есть проблемы. Скепсис, который у меня был по Галактионову, не прошел. Начало в Нижнем неплохое, потом был провал. Полгода в "Локо" хорошие, но я большого потенциала не вижу, - передает слова Широкова "РБ Спорт".
39-летний главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов возглавил "железнодорожников" в ноябре 2022 года после завершения осенней части розыгрыша Российской премьер-лиги, которую специалист проводил во главе "Пари Нижнего Новгорода". К моменту прихода Галактионова красно-зеленые занимали 14 место в турнирной таблице, набрав 13 очков в 17 матчах. В весенней части сезона "Локомотив" набрал 32 очка в 13 матчах, потерпев единственное поражение от петербургского "Зенита" (1:2), и поднялся на итоговое восьмое место в таблице, финишировав в чемпионате с 45 набранными очками.
Широков: не жду конкуренции "Локомотива" с "Зенитом". В очном матче закрыли Дзюбу - и нет атаки
Экс-полузащитник сборной России Роман Широков высказал мнение о перспективах московского "Локомотива" в следующем сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"