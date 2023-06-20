- У него есть уровень, ниже которого Артем не опускается. Вопрос в уровне футболистов, которые ему противостоят. Те качества, которые у него есть, позволяют играть в РПЛ здорово, - приводит мнение Широкова "РБ Спорт".
Артем Дзюба стал одним из лучших футболистов весенней части сезона. Играя за "Локомотив", россиянин наколотил 8 голов в 11 играх турнира. Также Артем записал на свой счет 5 результативных пасов. Примечательно, что минувшей зимой Артем подписал трудовой договор со столичным коллективом всего на полгода. Но недавно железнодорожники пролонгировали соглашение с голеадором. Отметим, что до "Локомотива" в кандидатуре Дзюбы были заинтересованы "Торпедо" и "Пари НН", но руководство этих клубов приняло решение не подписывать с Артемом контракт. Долгое время воспитанник "Спартака" играл в Санкт-Петербурге, защищая цвета "Зенита". С невским клубом он 4 раза становился чемпионом России.
Широков – о Дзюбе: вопрос в уровне футболистов, которые ему противостоят
Экс-игрок сборной России Роман Широков поделился своими соображениями по поводу игры Артема Дзюбы.
Фото: "Чемпионат"