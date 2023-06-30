- "Краснодар" изменился в первую очередь в том, что стал играть более рационально. Мы знаем, что команда хорошо атакует, много владеет мячом, но не имеет плана Б, - приводит мнение Мора "Матч ТВ".
Минувшей зимой боссы "Краснодара" приняли решение утвердить на пост рулевого Владимира Ивича. У руля краснодарского коллектива специалист провел 21 встречу. В активе Владимира 12 побед, 5 ничьих и 4 поражения. Тренер сумел вывести команду в суперфинал Кубка России. К сожалению для краснодарских поклонников, заветный трофей достался ЦСКА из Москвы. В РПЛ "Краснодар" по итогам 30 туров расположился на 6-й позиции, заработав 48 очков. Отметим, что ранее Ивич руководил израильским "Маккаби". С коллективом из Тель-Авив тренеру удалось дважды стать чемпионом Израиля. В первом туре нового сезона РПЛ "Краснодар" встретится с "Динамо" Марцела Лички.
Мор: "Краснодар" изменился в первую очередь в том, что стал играть более рационально
Экс-игрок "Спартака" Эдуард Мор поделился своей точкой зрения на изменения в игре "Краснодара".
Фото: "Чемпионат"