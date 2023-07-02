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"РБ Спорт": Сперцян не намерен уходить из "Краснодара", он начал готовиться к сезону с командой

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Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян вернулся в расположение команды после отпуска и начал подготовку к сезону.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ
По сведениям источника, армянский футболист не собирается покидать "Краснодар" несмотря на интерес со стороны европейских клубов. Он планирует пройти подготовку к сезону в составе родного клуба.

23-летний Сперцян в минувшем сезоне принял в 41-м матче чемпионата России и Кубка страны, в которых отметился 14 голами и 14 результативными передачами. Соглашение между сторонами истекает летом 2026 года (данные Transfermarkt). Ранее сообщалось, что Сперцяна хотят подписать команды из топ-5 лиг.

Источник: "РБ Спорт".


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