– Никогда матчи между "Зенитом" и "Спартаком" не проходят спокойно. А учитывая турнирное положение команд прямо сейчас, предстоящая игра получится очень сложной для работы судей. Им не позавидуешь. Думаю, игроки "Спартака" будут провоцировать "Зенит". Соболев очень любит этим заниматься, – приводит слова Петржелы "РБ Спорт".
Главным судьей центрального матча пятого тура Российской Премьер-Лиги между "Спартаком" и "Зенитом" станет представитель Москвы Сергей Карасев. Встреча состоится 20 августа на столичной "Открытие Банк Арене". Видеоассистентом Карасева будет Виталий Мешков из Димитрова. Отметим, что для 44-летнего москвича предстоящий матч станет третьим очным противостоянием команд в карьере. В предыдущих двух встречах при судействе Карасева победу неизменно праздновал "Зенит".
После четырех туров нового розыгрыша чемпионата России "Спартак" занимает 4-е место в таблице РПЛ, опережая "сине-бело-голубых" на 2 очка. Отставание москвичей от лидирующего "Краснодара" составляет 3 очка. "Быки" выиграли все 4 матча Премьер-Лиги на старте сезона-2023/24 и заработали 12 очков. В ближайшую субботу команда Владимира Ивича на своем поле примет московский "Локомотив".
Петржела: судьям не позавидуешь. Игроки "Спартака" будут провоцировать "Зенит", Соболев очень любит этим заниматься
Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела отреагировал на назначение Сергея Карасева главным судьей на центральный матч 5-го тура РПЛ между "сине-бело-голубыми" и "Спартаком".
Фото: ФК "Зенит"