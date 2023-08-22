– Дуарте вообще является ошибочным приобретением. Он делает очень много ошибок, а с учетом того, что "Спартак" и без этого играет в обороне очень плохо, такой защитник команде явно не подходит.
23-летний Дуарте стал футболистом московского "Спартака" в январе 2023 года. По сведениям интернет-ресурса Transfermarkt, российский клуб заплатил команде "Серро Портеньо" четыре миллиона евро за переход защитника. Действующий контракт парагвайца со столичными рассчитан до июня 2027 года. В нынешнем сезоне Алексис принял участие в пяти матчах. Он не сумел отметиться баллами за результативность.
Источник: "РБ Спорт"
Роман Шишкин: Дуарте является ошибочным приобретением "Спартака"
Бывший защитник футболист московского "Спартака" Роман Шишкин высказался об игре защитника красно-белых Алексиса Дуарте.
Фото: "СЭ"