- В концовке мы пытались продолжить создавать моменты через контроль мяча, но "Факел" своими заменами и свежими активными игроками нам мешал. В концовке мы потеряли много времени на то, чтобы менять фланги, и нападающие не успевали, и мы открыли зоны. В итоге свежие игроки "Факела" закрывали эти зоны, у нас не получалось играть как обычно. В концовке нам не хватило длинных передач на Кордобу, мы слишком много времени возились с мячом при переходе в атаку. Я не вижу проблем у Джона с пенальти. Он хочет хорошо исполнить, но не получается, - передает слова Сафонова Metaratings.ru.
В рамках 6 тура Российской премьер-лиги "Краснодар" сыграл выездную ничью со счетом 0:0 с воронежским "Факелом". Голкипер гостей Матвей Сафонов отразил 4 удара в створ своих ворот, в одном из этих эпизодов мяч после его сэйва попал в штангу. Всего хозяева поля пробили по воротам соперника 7 раз против 14 (1 в створ) у черно-зеленых, дважды игроки "Краснодара" угодили в каркас ворот. На 13 минуте колумбийский нападающий гостей Джон Кордоба не реализовал 11-метровый штрафной удар, покатив мяч в штангу после того, как вратарь "Факела" Виталий Гудиев прыгнул в другой угол. В матчах Российской премьер-лиги Кордоба забил только с 1 пенальти из 5 исполненных.
Сафонов: не вижу у Кордобы проблем с пенальти. Хочет хорошо исполнить, но не получается
Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов прокомментировал игру своей команды в выездном матче 6 тура РПЛ против "Факела" (0:0).
Фото: ФК "Краснодар"