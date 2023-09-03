– Проиграли один матч — создали неуверенность у всей команды. Но так как проиграли уже много встреч, то эта неуверенность явно видна на футбольном поле. Это психология. Играть футболисты "Спартака" не разучились. Там много игроков высокого уровня. Тут важен именно психологический момент.
Вчера, 2 сентября 2023 года, московский "Спартак" не выезде сыграл против "Краснодара". Данный поединок вошел в программу седьмого тура Российской Премьер-лиги. Красно-белые потерпели поражение от "быков" со счетом 0:2. Они не могут победить уже в четырех играх подряд в рамках РПЛ.
После семи туров чемпионата России московский "Спартак" имеет в собственном активе десять набранных очков. Красно-белые пребывают на восьмом месте в турнирной таблице.
Источник: "Матч ТВ"
Семин – о спаде "Спартака": это психология. Играть футболисты красно-белых не разучились
Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин поделился мыслями о неудачных результатах столичного "Спартака" в последних играх РПЛ.
Фото: "Чемпионат"