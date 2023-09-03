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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
3 - 0 3 0
СочиЗавершен
Локомотив
3 - 1 3 1
Балтика2 тайм
ЦСКА
17:30
ЗенитНе начат
П1 2.95X 3.55П2 2.5
Ростов
20:00
ДинамоНе начат
П1 2.55X 3.65П2 2.75

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
0 - 2 0 2
Динамо МхЗавершен
Шинник
1 - 0 1 0
НефтехимикЗавершен
Акрон
0 - 0 0 0
Черноморец2 тайм
П1 2.66X 1.75П2 10.5
КАМАЗ
17:00
ЛенинградецНе начат
П1 2.4X 3.15П2 3.15

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кристал Пэлас
0 - 0 0 0
Вулверхэмптон1 тайм
П1 2.16X 2.98П2 4.1
Ливерпуль
2 - 0 2 0
Астон Вилла1 тайм
П1 1.06X 14П2 42
Арсенал
18:30
Манчестер ЮнайтедНе начат
П1 1.85X 4.2П2 4.1

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Жирона
0 - 0 0 0
Лас-Пальмас2 тайм
П1 2.95X 1.86П2 6
Мальорка
17:15
АтлетикНе начат
П1 3.4X 3П2 2.48
Атлетико
19:30
СевильяНе начат
Осасуна
22:00
БарселонаНе начат
П1 5.6X 4.3П2 1.61

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Интер
19:30
ФиорентинаНе начат
П1 1.75X 3.95П2 4.8
Торино
19:30
ДженоаНе начат
П1 2.13X 3.25П2 3.95
Лечче
21:45
СалернитанаНе начат
П1 1.93X 3.45П2 4.5
Эмполи
21:45
ЮвентусНе начат
П1 5.4X 4П2 1.7

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Айнтрахт
0 - 0 0 0
Кельн1 тайм
П1 2.22X 3.35П2 3.5
Унион
18:30
РБ ЛейпцигНе начат
П1 3.45X 3.7П2 2.14

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тулуза
2 - 2 2 2
КлермонЗавершен
Мец
16:00
РеймсНе начат
Гавр
16:00
ЛорьянНе начат
Лилль
16:00
МонпельеНе начат
Ницца
18:05
СтрасбурНе начат
П1 1.94X 3.6П2 4.2
Лион
21:45
ПСЖНе начат
П1 5.2X 4.5П2 1.63
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Семин – о спаде "Спартака": это психология. Играть футболисты красно-белых не разучились

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Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин поделился мыслями о неудачных результатах столичного "Спартака" в последних играх РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
– Проиграли один матч — создали неуверенность у всей команды. Но так как проиграли уже много встреч, то эта неуверенность явно видна на футбольном поле. Это психология. Играть футболисты "Спартака" не разучились. Там много игроков высокого уровня. Тут важен именно психологический момент.

Вчера, 2 сентября 2023 года, московский "Спартак" не выезде сыграл против "Краснодара". Данный поединок вошел в программу седьмого тура Российской Премьер-лиги. Красно-белые потерпели поражение от "быков" со счетом 0:2. Они не могут победить уже в четырех играх подряд в рамках РПЛ.

После семи туров чемпионата России московский "Спартак" имеет в собственном активе десять набранных очков. Красно-белые пребывают на восьмом месте в турнирной таблице.

Источник: "Матч ТВ"


Семин Спартак Локомотив Краснодар
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