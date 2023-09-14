Матчи Скрыть

Кечинов — о словах Карпина про игроков: он сказал, что РПЛ деградирует, игроки в ней не растут

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший российский футболист Валерий Кечинов отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина про отъезд игроков из РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Он говорит о том, что наш чемпионат деградирует, в нем футболисты не растут. Карпин именно это и хотел сказать. Наш чемпионат — слабый, даже тот же турецкий сейчас гораздо сильнее РПЛ", — сказал Кечинов.

Кечинов считает, что если в ближайшие 10 лет у РФС не получится вернуться на международные соревнования в Европу, то нужно серьёзно задуматься о переходе в Азиатскую конфедерацию.

Отметим, что российские клубы и сборные находятся без официальных европейских матчей с марта 2022 года, а последняя такая игра для сборной России прошла в ноябре 2021 года.

Источник: "РБ Спорт".


Кечинов Сборная России Карпин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится