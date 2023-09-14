"Он говорит о том, что наш чемпионат деградирует, в нем футболисты не растут. Карпин именно это и хотел сказать. Наш чемпионат — слабый, даже тот же турецкий сейчас гораздо сильнее РПЛ", — сказал Кечинов.
Кечинов считает, что если в ближайшие 10 лет у РФС не получится вернуться на международные соревнования в Европу, то нужно серьёзно задуматься о переходе в Азиатскую конфедерацию.
Отметим, что российские клубы и сборные находятся без официальных европейских матчей с марта 2022 года, а последняя такая игра для сборной России прошла в ноябре 2021 года.
Источник: "РБ Спорт".
Кечинов — о словах Карпина про игроков: он сказал, что РПЛ деградирует, игроки в ней не растут
Бывший российский футболист Валерий Кечинов отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина про отъезд игроков из РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"