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Председатель правления "Зенита" Медведев: мы планируем продлить контракт с Круговым

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Председатель правления "Зенита" Александр Медведев заявил, что клуб планирует продлить отношения с защитником Данилом Круговым.
Фото: ФК "Зенит"
"Естественно мы с нашими игроками, которые приводили команду к чемпионству, будем продлевать контракты в нужное время. С Мостовым уже продлили, теперь будем продлевать контракт с Круговым", — приводит слова Медведева "СЭ".

Текущий контракт россиянина заканчивается летом 2024 года.

Круговой является воспитанником "Зенита". За основную команду защитник сыграл 100 матчей. За это время российский игрок забил 2 мяча и отдал 11 голевых передач.

Сейчас "Зенит" находится на втором месте в РПЛ. Сине-бело-голубые набрали 29 очков в 14 матчах.

Зенит Медведев Круговой
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