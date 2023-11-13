"ЦСКА более организованная команда. Они бойцы, и против них играть тяжелее. Со "Спартаком" тоже было сложно, но пацаны молодцы, что вырвали победу. Лично по мне, с ЦСКА было тяжелее, это очень квалифицированная команда", — цитирует Калинина "Матч ТВ".
"Факел" находится на 10-м месте в РПЛ. Воронежцы набрали 19 очков в 15 матчах.
В последнем матче "Факел" сыграл вничью с ЦСКА. Итоговый счет встречи - 1:1. Первый гол оформил игрок армейцев Виктор Давила на 10-й минуте. Сравнял количество мячей защитник воронежцев Сергей Божин на 93-й минуте.
Игрок "Факела" Калинин: с ЦСКА мне играть было тяжелее, чем со "Спартаком". Армейцы - бойцы
Фото: "Матч ТВ"