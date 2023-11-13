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Игрок "Факела" Калинин: с ЦСКА мне играть было тяжелее, чем со "Спартаком". Армейцы - бойцы

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Защитник "Факела" Игорь Калинин сравнил игру протиа ЦСКА и "Спартака".
Фото: "Матч ТВ"
"ЦСКА более организованная команда. Они бойцы, и против них играть тяжелее. Со "Спартаком" тоже было сложно, но пацаны молодцы, что вырвали победу. Лично по мне, с ЦСКА было тяжелее, это очень квалифицированная команда", — цитирует Калинина "Матч ТВ".

"Факел" находится на 10-м месте в РПЛ. Воронежцы набрали 19 очков в 15 матчах.

В последнем матче "Факел" сыграл вничью с ЦСКА. Итоговый счет встречи - 1:1. Первый гол оформил игрок армейцев Виктор Давила на 10-й минуте. Сравнял количество мячей защитник воронежцев Сергей Божин на 93-й минуте.

Факел Калинин Спартак ЦСКА
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