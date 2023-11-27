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Камоцци: "Спартаку" придется как минимум закончить сезон вместе с Абаскалем

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Франко Камоцци высказался о главном тренере "Спартака" Гильермо Абаскале.
Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press
"Мое мнение не изменилось: он не тот тренер, который нужен красно-белым. Но увольнять его уже нет смысла. Все зашло слишком далеко, "Спартаку" придется как минимум закончить сезон вместе с Абаскалем", — сказал Камоцци.

Камоцци считает, что только время покажет, подходит ли испанский специалист московской команде. Напомним, Абаскаль работает в "Спартаке" с июня 2022 года. После 16 туров нынешнего сезона чемпионата России команда занимает в турнирной таблице четвёртое место. До начала зимней паузы "Спартаку" осталось провести три матча.

Источник: Metaratings.

Камоцци Абаскаль Спартак
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