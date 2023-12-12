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Селюк: предлагал Салаи клубам в России. Проблема в том, что в России мало кто разбирается в футболе

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Агент Дмитрий Селюк рассказал о том, что предлагал российским клубам приобрести Аттилу Салаи.
"Я официально предлагал многим клубам в России Аттилу Салаи. Они не захотели. Проблема в том, что в России мало кто разбирается в футболе или специально не разбирается, чтобы деньги выиграть", - цитирует Селюка "Чемпионат".

В текущем сезоне Аттила Салаи выступает за немецкий "Хоффенхайм", куда он перебрался летом 2023 года из "Фенербахче" за 12,3 млн евро. На данный момент 25-летний венгерский защитник оценивается в 14 млн евро.

Селюк
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