"Я официально предлагал многим клубам в России Аттилу Салаи. Они не захотели. Проблема в том, что в России мало кто разбирается в футболе или специально не разбирается, чтобы деньги выиграть", - цитирует Селюка "Чемпионат".
В текущем сезоне Аттила Салаи выступает за немецкий "Хоффенхайм", куда он перебрался летом 2023 года из "Фенербахче" за 12,3 млн евро. На данный момент 25-летний венгерский защитник оценивается в 14 млн евро.
Селюк: предлагал Салаи клубам в России. Проблема в том, что в России мало кто разбирается в футболе
Агент Дмитрий Селюк рассказал о том, что предлагал российским клубам приобрести Аттилу Салаи.