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Орлов: Чалов играет в более интеллектуальный футбол, чем Тюкавин

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Футбольный комментатор Геннадий Орлов сравнил двух главных форвардов России Федора Чалова и Константина Тюкавина.
Фото: "СЭ"
"Чалов может играть и на фланге, и в оттяжке, и в центре. Считаю, пока Чалов играет в более интеллектуальный, тонкий футбол. Он хорош в подыгрыше. Более разносторонний форвард. У него больше приемов, чтобы забить. Тюкавин хорош, набрал ход, но пока еще ограничен в своих действиях. Пока он лучший среди молодых игроков. Данные у него отличные, Константин еще обязательно прибавит", - аргументировал свой выбор в пользу Федора Чалова Геннадий Орлов при составлении символической сборной первой части сезона РПЛ.

Чалов и Тюкавин провели в первой части сезона все 18 матчей в составах своих команд. Оба отличились по 8 раз. Однако в активе Тюкавина в два раза больше голевых передач - 6 против 3-х. Но у Чалова лучше статистика в Кубке России - 3 гола в семи матчах. В активе Тюкавина 1 мяч в пяти играх.

"Динамо" ушло на зимний перерыв на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата России с 32-мя очками. "Армейцы" же по итогам 18-ти туров занимают 8-е место, но команды разделяет всего 4 очка.

Источник: "СЭ"

Орлов Чалов Тюкавин ЦСКА Динамо
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