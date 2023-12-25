"Я знал, что в середине августа по Сперцяну пришло предложение из "Аякса". Для меня как для тренера это радость – он очень талантливый игрок, один из наших капитанов. Но решение принимаю не я - есть клуб, который инвестировал в Эдо с детства. Посмотрите, где сейчас "Аякс"? Как они играли последние полгода? Возможно, не так уж и плохо, что Эдо остался с нами", - приводит слова Ивича "Чемпионат".
После 16-ти туров "Аякс" располагается на пятой строчке в турнирной таблице Эредивизи. Команда вылетела из Лиги Европы, заняв третье место в группе с "Брайтоном", "Марселем" и "АЕКом". "Краснодар" лидирует в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров и опережает петербургский "Зенит" на два очка. Сперцян забил восемь мячей и отдал две голевые передачи в 18-ти матчах чемпионата России. В плей-офф Пути Регионов "быки" сыграют с "Химками". Интернет-портал Transfermarkt оценивает Эдуарда в 18 миллионов евро - армянский полузащитник является самым дорогим игроком клуба и вторым по стоимости в лиге после Вендела.
Ивич - о Сперцяне: посмотрите, где сейчас "Аякс", возможно, не так уж и плохо, что Эдо остался с нами
Главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич рассказал о том, что "Аякс" хотел купить Сперцяна летом 2023 года.
Фото: ФК "Краснодар"