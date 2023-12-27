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Непомнящий: Слуцкому нужно перезагрузиться. Китай - это новый вызов

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Футбольный тренер Валерий Непомнящий дал наставления Леониду Слуцкому перед работой в "Шанхай Шеньхуа".
Фото: "РИА Новости"
"Слуцкому нужно перезагрузиться. Но Китай — это новый вызов и новые ощущение, ему будет интересно. Мне было очень интересно, У Слуцкого просто должен быть общий настрой на победу, не только в спортивном плане. Лене будет интересно", - приводит слова специалиста источник.

Сегодня китайский "Шанхай Шеньхуа" объявил о назначении Леонида Слуцкого главным тренером команды. Это уже третий иностранный опыт в карьере Слуцкого после английского "Халл Сити" и нидерландского "Витесса"

Валерий Непомнящий возглавлял "Шэньхуа" в период с октября 2004-го по ноябрь 2005-го года.

Источник: "Матч ТВ"

Непомнящий Слуцкий Шанхай Шэньхуа
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