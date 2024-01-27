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"СЭ": "Пари НН" арендует голкипера Лукьянова из "Форте", который выступает во Второй лиге

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"Пари НН" арендует вратаря Вадима Лукьянова у "Форте".
Фото: ФК "Пари НН"
По информации источника, "Пари НН" арендует голкипера Вадима Лукьянова у "Форте", а Виталий Ботнарь отправится обратно в "Торпедо". В арендном соглашении между клубами прописана сумма выкупа - 1 миллион рублей.

В текущем сезоне Лукьянов принял участие в 15-ти матчах "Форте", голкипер пропустил 17 мячей и пять раз сохранил свои ворота "сухими". Напомним, что "Пари НН" по итогам 18-ти сыгранных туров располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ. После зимней паузы команда Сергея Юрана сыграет с воронежским "Факелом" в рамках 19-го тура РПЛ.

Источник: "СЭ"

Нижний Новгород Форте
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