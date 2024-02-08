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Лепехин: пусть Джикия выскажется о ситуации со "Спартаком", а не его агент

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Экс-футболист Константин Лепехин поделился мнением относительно непродления "Спартаком" контракта с капитаном команды Георгием Джикией.
Фото: официальный сайт "Спартака"
"Если дело дошло уже до публичных обвинений, то пусть Джикия выскажется на этот счет. Если клуб не хочет продлевать контракт с футболистом, то причем здесь агент? "Спартак" и без агента бы не предложил новое соглашение Джикии, если руководство уже так решило судьбу Георгия в клубе. Я не думаю, что у него будут проблемы с поиском нового клуба. Но превращать эту ситуацию в какой-то сериал точно нельзя", - заявил Лепехин.

Ранее футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы Джикии, обрушился с критикой на московский "Спартак" и потребовал от руководства клуба извинений. По словам агента, в конце прошлого года руководители "красно-белых" обещали предложить Джикии новый контракт в январе, однако не сделали этого до сих пор.

Действующее соглашение защитника со "Спартаком" истекает в конце сезона, а в числе заинтересованных в подписании Джикии клубов называются "Локомотив" и "Ростов".

Источник: "РБ Спорт"

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