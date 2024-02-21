Сообщается, что на прошлой неделе в академию РФС прибыл представитель УЕФА. Он провел три полных дня с группой и слушателями. Ожидается, что в апреле представители УЕФА вновь посетят академию РФС.
Напомним, с февраля 2022 года сборная России разных возрастов и российские клубы отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.
Источник: “Матч ТВ”
Представители УЕФА возобновили визиты в академию РФС
Представители УЕФА возобновили визиты в академию Российского футбольного союза, об этом информирует руководитель академии РФС Ирина Баранова.
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