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Представители УЕФА возобновили визиты в академию РФС

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Представители УЕФА возобновили визиты в академию Российского футбольного союза, об этом информирует руководитель академии РФС Ирина Баранова.
Фото: NurPhoto
Сообщается, что на прошлой неделе в академию РФС прибыл представитель УЕФА. Он провел три полных дня с группой и слушателями. Ожидается, что в апреле представители УЕФА вновь посетят академию РФС.

Напомним, с февраля 2022 года сборная России разных возрастов и российские клубы отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: “Матч ТВ”

РФС УЕФА
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