- Конечно, место в таблице влияет на эмоциональное состояние, но у меня глобально другая ситуация. Мне не нужно смотреть на титулы, на то, в какой команде я играю, сколько я получаю. Мне нужно реанимировать свою карьеру, набрать физическую форму и вернуться в свой игровой тонус. Выбор у меня был, но он был небольшим. Я понимал, что мне нужно играть. Когда поступило предложение от "Сочи", сразу его принял. Мне хочется помочь как себе, так и команде вернуться на свой уровень, - передаёт слова Чистякова "РБ Спорт".
30-летний центральный защитник Дмитрий Чистяков в январе 2024 года перешёл из петербургского "Зенита" на правах аренды до конца текущего сезона в занимающий последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги "Сочи". В осенней части сезона на счету Дмитрия 8 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах без результативных действий.
"Зенит" занимает в турнирной таблице РПЛ второе место, набрав 36 очков в 18 матчах, и отстаёт от лидирующего "Краснодара" на 2 очка. "Сочи" находится в зоне прямого вылета в Первую лигу и отстаёт от зоны стыковых матчей на 4 очка, от зоны гарантированного невылета - на 8 очков.
Чистяков - об аренде из "Зенита" в "Сочи": мне не нужно смотреть на титулы. Мне нужно реанимировать свою карьеру
Центральный защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков рассказал о причинах перехода в "Сочи" на правах аренды до конца сезона.
Фото: ФК "Сочи"